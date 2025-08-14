Рейтинг@Mail.ru
Количество самозанятых практически достигло миллиона в Подмосковье
Количество самозанятых практически достигло миллиона в Подмосковье
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число зарегистрированных самозанятых предпринимателей в Московской области за первые семь месяцев текущего года превысило отметку 980 тысяч человек. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство инвестиций."Сегодня в Московской области зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости", – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В связи с ростом числа индивидуальных предпринимателей власти Подмосковья организовали тематическое мероприятие – ярмарку брендов, основанную представителями малого бизнеса. Ярмарка состоится 15 августа в городе Орехово-Зуево в рамках фестиваля "100% Креатив". Зарегистрироваться и узнать детали можно на официальной странице мероприятия.Кроме того, поддержку начинающим предпринимателям оказывает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Подробности обо всех мерах господдержки размещены на инвестиционном портале Московской области.
московская область (подмосковье)
Количество самозанятых практически достигло миллиона в Подмосковье

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число зарегистрированных самозанятых предпринимателей в Московской области за первые семь месяцев текущего года превысило отметку 980 тысяч человек. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство инвестиций.
"Сегодня в Московской области зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости", – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В связи с ростом числа индивидуальных предпринимателей власти Подмосковья организовали тематическое мероприятие – ярмарку брендов, основанную представителями малого бизнеса. Ярмарка состоится 15 августа в городе Орехово-Зуево в рамках фестиваля "100% Креатив". Зарегистрироваться и узнать детали можно на официальной странице мероприятия.
Кроме того, поддержку начинающим предпринимателям оказывает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Подробности обо всех мерах господдержки размещены на инвестиционном портале Московской области.
 
