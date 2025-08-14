https://ria.ru/20250814/zamozanyatye-2035300229.html

Количество самозанятых практически достигло миллиона в Подмосковье

Количество самозанятых практически достигло миллиона в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2025

Количество самозанятых практически достигло миллиона в Подмосковье

Число зарегистрированных самозанятых предпринимателей в Московской области за первые семь месяцев текущего года превысило отметку 980 тысяч человек. Об этом... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:59:00+03:00

2025-08-14T15:59:00+03:00

2025-08-14T15:59:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035299904_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_dacb497c042dc7cc7f7e72d4966f671a.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число зарегистрированных самозанятых предпринимателей в Московской области за первые семь месяцев текущего года превысило отметку 980 тысяч человек. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство инвестиций."Сегодня в Московской области зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости", – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В связи с ростом числа индивидуальных предпринимателей власти Подмосковья организовали тематическое мероприятие – ярмарку брендов, основанную представителями малого бизнеса. Ярмарка состоится 15 августа в городе Орехово-Зуево в рамках фестиваля "100% Креатив". Зарегистрироваться и узнать детали можно на официальной странице мероприятия.Кроме того, поддержку начинающим предпринимателям оказывает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Подробности обо всех мерах господдержки размещены на инвестиционном портале Московской области.

https://ria.ru/20250811/zhil-2034617211.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)