Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка

Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка - РИА Новости, 14.08.2025

Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка

Неблагозвучность имени или желание носить фамилию другого родителя являются уважительными причинами для смены личных данных ребенка, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T02:49:00+03:00

2025-08-14T02:49:00+03:00

2025-08-14T02:49:00+03:00

общество

россия

алена никитина

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Неблагозвучность имени или желание носить фамилию другого родителя являются уважительными причинами для смены личных данных ребенка, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина. "Основанием для изменения могут быть наличие уважительных причин, таких как неблагозвучность имени/фамилии, желание носить фамилию другого родителя (например, после развода), присвоение двойной фамилии или изменение фамилии на фамилию отчима/мачехи при создании новой семьи. Это право и порядок его реализации закреплены в статье 59 Семейного кодекса РФ (СК РФ)", - отметила она. При этом юрист подчеркнула, что органы опеки не разрешат сменить имя ребенку только потому, что родителю не нравится его звучание. "Только субъективное недовольство именем не является достаточным основанием", - отметила она. Также Никитина уточнила, что органы ЗАГС вправе отказать в государственной регистрации перемены имени несовершеннолетнему при отсутствии согласия родителей, попечителя, самого ребенка старше 10 лет, если его мнение не учтено. "Если цель перемены имени противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, выбранное имя содержит цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы, не являющиеся буквами (за исключением дефиса), или бранные слова, указания на ранги, должности, титулы - тоже является основанием для отказа", - добавила юрист. Все перечисленные причины установлены статьей 60 ФЗ № 143-ФЗ (Порядок государственной регистрации перемены имени), отметила Никитина.

