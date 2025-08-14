https://ria.ru/20250814/vysota-2035222402.html

Три человека погибли, сорвавшись с высоты при работе на ТЭЦ во Владивостоке

2025-08-14T12:26:00+03:00

2025-08-14T12:26:00+03:00

2025-08-14T12:29:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Три работника подрядной организации погибли, двое пострадали при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, сообщает региональное СУСК РФ.Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие."Четырнадцатого августа 2025 года на территории Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз. По предварительной информации, трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

