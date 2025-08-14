Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отправляют водителей в штурмовые подразделения - РИА Новости, 14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 14.08.2025
ВСУ отправляют водителей в штурмовые подразделения
Командование ВСУ перенаправляет водителей в штурмовые подразделения из-за отсутствия необходимости в таких специалистах на фронте, рассказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Командование ВСУ перенаправляет водителей в штурмовые подразделения из-за отсутствия необходимости в таких специалистах на фронте, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Сова". "Приехали мы в расположение 54-й бригады. Нас собрали одних водителей. Оказалось, водителей там не нужно. Короче, отправили в пехоту. Я там в пехоте прослужил где-то месяцев семь. В отпуск ушел и назад не вернулся", - сказал экс-боевик ВСУ. По его словам, решение дезертировать появилось у него после увиденного на фронте. После двух лет попыток избежать военной службы мужчину поймали у него дома и вернули на фронт. "Я когда уходил с 54-й бригады, большинство моих знакомых уже были 200 (были ликвидированы - ред.). Так что особо поддерживать контакты было не с кем", - добавил собеседник агентства. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Командование ВСУ перенаправляет водителей в штурмовые подразделения из-за отсутствия необходимости в таких специалистах на фронте, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Сова".
"Приехали мы в расположение 54-й бригады. Нас собрали одних водителей. Оказалось, водителей там не нужно. Короче, отправили в пехоту. Я там в пехоте прослужил где-то месяцев семь. В отпуск ушел и назад не вернулся", - сказал экс-боевик ВСУ.
По его словам, решение дезертировать появилось у него после увиденного на фронте. После двух лет попыток избежать военной службы мужчину поймали у него дома и вернули на фронт.
"Я когда уходил с 54-й бригады, большинство моих знакомых уже были 200 (были ликвидированы - ред.). Так что особо поддерживать контакты было не с кем", - добавил собеседник агентства.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
ВСУ не могут наладить дисциплину в штрафбате для дезертиров, заявил пленный
3 февраля, 22:37
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
