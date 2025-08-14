Рейтинг@Mail.ru
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 14.08.2025 (обновлено: 19:12 14.08.2025)
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР
На территории Луганской Народной Республике есть вероятность увеличения числа диверсий ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 14.08.2025
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. На территории Луганской Народной Республике есть вероятность увеличения числа диверсий ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник."По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы.
луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник
Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. На территории Луганской Народной Республике есть вероятность увеличения числа диверсий ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.
Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид Пасечник
 
 
