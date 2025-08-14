https://ria.ru/20250814/vsu-2035379269.html

Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР

2025-08-14T18:54:00+03:00

2025-08-14T18:54:00+03:00

2025-08-14T19:12:00+03:00

луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. На территории Луганской Народной Республике есть вероятность увеличения числа диверсий ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник."По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы.

луганская народная республика

