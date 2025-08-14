https://ria.ru/20250814/vsu-2035379269.html
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2025
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР
На территории Луганской Народной Республике есть вероятность увеличения числа диверсий ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:54:00+03:00
2025-08-14T18:54:00+03:00
2025-08-14T19:12:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_fded9e33ee9cbb9ea9812e574d419e33.jpg
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. На территории Луганской Народной Республике есть вероятность увеличения числа диверсий ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник."По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы.
луганская народная республика
