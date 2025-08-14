ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 14.08.2025 (обновлено: 17:10 14.08.2025)
Белгород за сутки подвергся обстрелам и атакам 32 беспилотников, 13 из которых сбили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Белгород за сутки подвергся обстрелам и атакам 32 беспилотников, 13 из которых сбили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников, из которых 13 сбиты", - говорится в сообщении.Ранее в четверг Гладков сообщил, что вражеские беспилотники нанесли пять ударов по зданию регионального правительства в Белгороде. Также удар беспилотника пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из которых уничтожены огнем.
происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Белгород за сутки подвергся обстрелам и атакам 32 беспилотников, 13 из которых сбили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников, из которых 13 сбиты", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг Гладков сообщил, что вражеские беспилотники нанесли пять ударов по зданию регионального правительства в Белгороде. Также удар беспилотника пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из которых уничтожены огнем.
Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
