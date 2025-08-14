https://ria.ru/20250814/vsu-2035314227.html
ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки
ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки
Белгород за сутки подвергся обстрелам и атакам 32 беспилотников, 13 из которых сбили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Белгород за сутки подвергся обстрелам и атакам 32 беспилотников, 13 из которых сбили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников, из которых 13 сбиты", - говорится в сообщении.Ранее в четверг Гладков сообщил, что вражеские беспилотники нанесли пять ударов по зданию регионального правительства в Белгороде. Также удар беспилотника пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из которых уничтожены огнем.
ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки
