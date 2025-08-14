https://ria.ru/20250814/vsu-2035314227.html

ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки

ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки - РИА Новости, 14.08.2025

ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки

Белгород за сутки подвергся обстрелам и атакам 32 беспилотников, 13 из которых сбили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:49:00+03:00

2025-08-14T16:49:00+03:00

2025-08-14T17:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035181794_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_9a0f2718bc5395bb3c4b495e404039fd.jpg

ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Белгород за сутки подвергся обстрелам и атакам 32 беспилотников, 13 из которых сбили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Белгород подвергся обстрелу и атакам 32 беспилотников, из которых 13 сбиты", - говорится в сообщении.Ранее в четверг Гладков сообщил, что вражеские беспилотники нанесли пять ударов по зданию регионального правительства в Белгороде. Также удар беспилотника пришелся по центру города, поврежден торговый объект, десять квартир в многоквартирных зданиях, шесть частных домов и 13 автомобилей, два из которых уничтожены огнем.

https://ria.ru/20250814/gladkov-2035175550.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вячеслав гладков