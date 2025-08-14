Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 14.08.2025
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Сержант ВСУ, который участвовал в АТО (так называемая "антитеррористическая операция" Киева против ДНР и ЛНР) с 2014 года, говорил сослуживцам, что лучше пойти войной на Европу вместе с Россией, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "В нашей 158-й бригаде, в роте, в которой я был, единственный человек с боевым опытом - это главный сержант взвода, который воюет с 2014 года... Я от него слышал, что он говорил, что мы с русскими уже сколько воюем, лучше бы мы пошли вместе на Европу", — рассказал пленный. Он добавил, что в итоге этот сержант ушёл в СОЧ (самовольное оставление части) перед боевым выездом.
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Сержант ВСУ, который участвовал в АТО (так называемая "антитеррористическая операция" Киева против ДНР и ЛНР) с 2014 года, говорил сослуживцам, что лучше пойти войной на Европу вместе с Россией, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский.
"В нашей 158-й бригаде, в роте, в которой я был, единственный человек с боевым опытом - это главный сержант взвода, который воюет с 2014 года... Я от него слышал, что он говорил, что мы с русскими уже сколько воюем, лучше бы мы пошли вместе на Европу", — рассказал пленный.
Он добавил, что в итоге этот сержант ушёл в СОЧ (самовольное оставление части) перед боевым выездом.
Многие офицеры ВСУ не умеют работать с документами, заявил пленный
Заголовок открываемого материала