https://ria.ru/20250814/vsu-2035154324.html
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы - РИА Новости, 14.08.2025
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы
Сержант ВСУ, который участвовал в АТО (так называемая "антитеррористическая операция" Киева против ДНР и ЛНР) с 2014 года, говорил сослуживцам, что лучше пойти... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T05:48:00+03:00
2025-08-14T05:48:00+03:00
2025-08-14T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
европа
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Сержант ВСУ, который участвовал в АТО (так называемая "антитеррористическая операция" Киева против ДНР и ЛНР) с 2014 года, говорил сослуживцам, что лучше пойти войной на Европу вместе с Россией, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "В нашей 158-й бригаде, в роте, в которой я был, единственный человек с боевым опытом - это главный сержант взвода, который воюет с 2014 года... Я от него слышал, что он говорил, что мы с русскими уже сколько воюем, лучше бы мы пошли вместе на Европу", — рассказал пленный. Он добавил, что в итоге этот сержант ушёл в СОЧ (самовольное оставление части) перед боевым выездом.
https://ria.ru/20250814/vsu-2035145698.html
донецкая народная республика
европа
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, европа, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Европа, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о готовности офицера ВСУ воевать против Европы
Пленный Носиковский: сержант ВСУ заявил, что готов с ВС РФ воевать против Европы