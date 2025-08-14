https://ria.ru/20250814/vsu-2035145698.html
Многие офицеры ВСУ не умеют работать с документами, заявил пленный
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Многие украинские офицеры не умеют работать с документами, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "Опыта у офицеров нет. Что командир роты, что замкомандира роты, что я - все после обучения и с этим не работали. Замкомандира роты, который этим занимался, он вообще говорит, я шахтер по образованию, что я могу с вашими бумажками сделать", — рассказал пленный. Носиковский добавил, что в подразделении не хватало многих документов. "Из того, по крайней мере, что я знаю с тех же офицерских курсов, какие документы должны быть в роте, то у нас там, может, половина в лучшем случае (была)", — объяснил пленный.
