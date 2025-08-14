https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035319892.html

Подготовка встречи Путина и Трампа прошла в сжатые сроки, заявил Песков

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подготовка саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа прошла в сжатые сроки, все параметры соблюдены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подготовка действительно прошла в весьма и весьма сжатые сроки. Тем не менее, она была выполнена, необходимые все параметры соблюдены", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

