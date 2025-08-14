https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035294833.html
Белый дом сообщил, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным
2025-08-14T15:39:00+03:00
2025-08-14T15:39:00+03:00
2025-08-14T15:49:00+03:00
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Завтра рано утром (по времени Вашингтона - ред.) он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.Левитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.
