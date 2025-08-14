Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным
15:39 14.08.2025 (обновлено: 15:49 14.08.2025)
Белый дом сообщил, когда Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным
вашингтон
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
сша
в мире
владимир путин
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Завтра рано утром (по времени Вашингтона - ред.) он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.Левитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.
вашингтон, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, сша, в мире, владимир путин
Вашингтон, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, В мире, Владимир Путин
© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован утром в пятницу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Завтра рано утром (по времени Вашингтона - ред.) он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
Левитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
ВашингтонДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеСШАВ миреВладимир Путин
 
 
