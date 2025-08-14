https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035255728.html
Встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ, пишет Mundo
Встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ, пишет Mundo - РИА Новости, 14.08.2025
Встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ, пишет Mundo
Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом РФ Дональдом Трампом повлияла на планирование украинских подразделений, пишет испанская газета Mundo... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:19:00+03:00
2025-08-14T14:19:00+03:00
2025-08-14T14:19:00+03:00
в мире
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом РФ Дональдом Трампом повлияла на планирование украинских подразделений, пишет испанская газета Mundo со ссылкой на информацию, которой обмениваются украинские военные. "Встреча Путина и Трампа также влияет на планирование украинских подразделений. Некоторые из тех, которые должны были быть развернуты, уже остановлены в местах ротации, в то время как другие, которых собирались отводить, должны будут продержаться ещё несколько дней", - пишет газета. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_854bf624cc9a23190a0cc675b22a4237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ, пишет Mundo
Mundo: ротацию подразделений ВСУ остановили из-за встречи Путина и Трампа