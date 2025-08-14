https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035255728.html

Встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ, пишет Mundo

Встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ, пишет Mundo - РИА Новости, 14.08.2025

Встреча Путина и Трампа повлияла на планы ВСУ, пишет Mundo

14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом РФ Дональдом Трампом повлияла на планирование украинских подразделений, пишет испанская газета Mundo со ссылкой на информацию, которой обмениваются украинские военные. "Встреча Путина и Трампа также влияет на планирование украинских подразделений. Некоторые из тех, которые должны были быть развернуты, уже остановлены в местах ротации, в то время как другие, которых собирались отводить, должны будут продержаться ещё несколько дней", - пишет газета. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

