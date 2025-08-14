Рейтинг@Mail.ru
В Китае оценили значение переговоров Путина и Трампа
14.08.2025
В Китае оценили значение переговоров Путина и Трампа
В Китае оценили значение переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
В Китае оценили значение переговоров Путина и Трампа
Предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеют важное значение не только для урегулирования на Украине, но и для отношений РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеют важное значение не только для урегулирования на Украине, но и для отношений между Китаем и США, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), опросившее китайских и международных экспертов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что США предлагали трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского, но Москва не отреагировала, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин допустил встречу с Зеленским при наличии условий, которых пока нет. "Крэйг Синглтон из вашингтонского аналитического центра Foundation for Defence of Democracies отмечает, что переговоры имеют важное значение для урегулирования ситуации на Украине, но их подтекст столь же важен и для китайско-американских отношений", - пишет SCMP. По мнению эксперта, Китай воспримет "любую уступчивую сделку как расширение возможностей для давления в серой зоне на Тайвань", сообщает газета. Как отмечает SCMP, некоторые аналитики сомневаются, что результат переговоров будет полным. "Даже если будет достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня, оно, скорее всего, окажется крайне хрупким", - цитирует издание зампредседателя Шанхайского Центра стратегических и международных исследований RimPac Лю Цяня. Директор военного анализа в вашингтонском аналитическом центре Defence Priorities Дженнифер Кавана заявила SCMP, что в последние дни Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф "уделяли особое внимание" вопросу территорий как условию прекращения огня, однако, по ее словам, "американская сторона не должна заблуждаться, полагая, что одних территориальных уступок будет достаточно, чтобы закончить эту войну". Но при этом она добавила, что личный формат переговоров может "изменить динамику встречи и позволить более прямое взаимодействие". По мнению профессора международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэя, несмотря на смягчение напряженности, США и Россия по-прежнему имеют разногласия.
В Китае оценили значение переговоров Путина и Трампа

SCMP: переговоры Путина и Трампа важны для отношений Китая и США

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеют важное значение не только для урегулирования на Украине, но и для отношений между Китаем и США, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), опросившее китайских и международных экспертов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что США предлагали трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского, но Москва не отреагировала, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин допустил встречу с Зеленским при наличии условий, которых пока нет.
"Крэйг Синглтон из вашингтонского аналитического центра Foundation for Defence of Democracies отмечает, что переговоры имеют важное значение для урегулирования ситуации на Украине, но их подтекст столь же важен и для китайско-американских отношений", - пишет SCMP.
По мнению эксперта, Китай воспримет "любую уступчивую сделку как расширение возможностей для давления в серой зоне на Тайвань", сообщает газета.
Как отмечает SCMP, некоторые аналитики сомневаются, что результат переговоров будет полным.
"Даже если будет достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня, оно, скорее всего, окажется крайне хрупким", - цитирует издание зампредседателя Шанхайского Центра стратегических и международных исследований RimPac Лю Цяня.
Директор военного анализа в вашингтонском аналитическом центре Defence Priorities Дженнифер Кавана заявила SCMP, что в последние дни Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф "уделяли особое внимание" вопросу территорий как условию прекращения огня, однако, по ее словам, "американская сторона не должна заблуждаться, полагая, что одних территориальных уступок будет достаточно, чтобы закончить эту войну". Но при этом она добавила, что личный формат переговоров может "изменить динамику встречи и позволить более прямое взаимодействие".
По мнению профессора международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэя, несмотря на смягчение напряженности, США и Россия по-прежнему имеют разногласия.
