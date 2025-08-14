https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035220220.html
Путин и Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности
Путин и Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности - РИА Новости, 14.08.2025
Путин и Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые вопросы международной и РИА Новости, 14.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые вопросы международной и региональной повестки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
россия
сша
аляска
Путин и Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности
