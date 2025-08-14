https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035220220.html

Путин и Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности

Путин и Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности - РИА Новости, 14.08.2025

Путин и Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые вопросы международной и РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:22:00+03:00

2025-08-14T12:22:00+03:00

2025-08-14T12:22:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые вопросы международной и региональной повестки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске