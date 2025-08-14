https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035218804.html

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Подготовка к саммиту России и США на Аляске велась в интенсивном режиме, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске велась в интенсивном режиме, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. "С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме", — рассказал он.Саммит России и СШАВладимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.Лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов установления прочного мира на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, а также просматриваются перспективы воплощения масштабных проектов, отмечал Ушаков.Трамп заявлял, что собирается попросить Путина завершить конфликт. Он также выражал недовольство Владимиром Зеленским и сообщил о планах организовать его встречу с Путиным. В Белом доме сообщили, что американский лидер также заинтересован в диалоге с Россией по темам, выходящим за пределы урегулирования украинского кризиса.

