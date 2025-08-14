Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 14.08.2025 (обновлено: 12:40 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035218804.html
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Подготовка к саммиту России и США на Аляске велась в интенсивном режиме, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:20:00+03:00
2025-08-14T12:40:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
аляска
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/76/1524687657_0:286:1732:1260_1920x0_80_0_0_8cfa8bbadbeaa0967197c9cab906c931.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске велась в интенсивном режиме, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. "С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме", — рассказал он.Саммит России и СШАВладимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.Лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов установления прочного мира на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, а также просматриваются перспективы воплощения масштабных проектов, отмечал Ушаков.Трамп заявлял, что собирается попросить Путина завершить конфликт. Он также выражал недовольство Владимиром Зеленским и сообщил о планах организовать его встречу с Путиным. В Белом доме сообщили, что американский лидер также заинтересован в диалоге с Россией по темам, выходящим за пределы урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/76/1524687657_0:123:1732:1422_1920x0_80_0_0_b1b6b64a2999f761eaaabaf8429a0a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, аляска, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Аляска, В мире
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа готовилась в интенсивном режиме

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подготовка к саммиту России и США на Аляске велась в интенсивном режиме, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«
"С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме", — рассказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00

Саммит России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов установления прочного мира на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, а также просматриваются перспективы воплощения масштабных проектов, отмечал Ушаков.
Трамп заявлял, что собирается попросить Путина завершить конфликт. Он также выражал недовольство Владимиром Зеленским и сообщил о планах организовать его встречу с Путиным. В Белом доме сообщили, что американский лидер также заинтересован в диалоге с Россией по темам, выходящим за пределы урегулирования украинского кризиса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:06
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеАляскаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала