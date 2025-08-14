https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035213661.html
Путин и Трамп скажут несколько слов перед началом встречи на Аляске
Перед началом встречи президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп скажут несколько слов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:15:00+03:00
2025-08-14T12:15:00+03:00
2025-08-14T12:19:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Перед началом встречи президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп скажут несколько слов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Предусматривается, что в начале встречи президенты, естественно, каждый президент скажет несколько слов. Это обычная практика международных переговоров", - сказал Ушаков журналистам.
россия
аляска
сша
