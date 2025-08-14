Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп скажут несколько слов перед началом встречи на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
12:15 14.08.2025 (обновлено: 12:19 14.08.2025)
Путин и Трамп скажут несколько слов перед началом встречи на Аляске
Перед началом встречи президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп скажут несколько слов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Перед началом встречи президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп скажут несколько слов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Предусматривается, что в начале встречи президенты, естественно, каждый президент скажет несколько слов. Это обычная практика международных переговоров", - сказал Ушаков журналистам.
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Перед началом встречи президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп скажут несколько слов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Предусматривается, что в начале встречи президенты, естественно, каждый президент скажет несколько слов. Это обычная практика международных переговоров", - сказал Ушаков журналистам.
