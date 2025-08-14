https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035213075.html
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа
Ушаков рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:13:00+03:00
2025-08-14T12:13:00+03:00
2025-08-14T12:16:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени, с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", - сказал он журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
