Воробьев завел канал в российском мессенджере Max
Новости Подмосковья
 
17:38 14.08.2025
Воробьев завел канал в российском мессенджере Max
Воробьев завел канал в российском мессенджере Max
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев завел канал в российском мессенджере Max. "Я запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Он станет еще одним удобным способом делиться с вами важными новостями, рассказывать о реализуемых проектах, планах развития региона и той работе, которая делает наше Подмосковье лучше", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max , - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
московская область (подмосковье)
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев завел канал в российском мессенджере Max.
"Я запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Он станет еще одним удобным способом делиться с вами важными новостями, рассказывать о реализуемых проектах, планах развития региона и той работе, которая делает наше Подмосковье лучше", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max , - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
