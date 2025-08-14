https://ria.ru/20250814/vorobev-2035331591.html

Воробьев завел канал в российском мессенджере Max

Воробьев завел канал в российском мессенджере Max - РИА Новости, 14.08.2025

Воробьев завел канал в российском мессенджере Max

14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев завел канал в российском мессенджере Max. "Я запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Он станет еще одним удобным способом делиться с вами важными новостями, рассказывать о реализуемых проектах, планах развития региона и той работе, которая делает наше Подмосковье лучше", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max , - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

московская область (подмосковье)

