В Пхеньяне Володин провел встречу с Ким Чен Ыном
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Госдумы.
"В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, председатель Госдумы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства.
"Кроме того, Вячеслав Володин выразил Ким Чен Ыну слова признательности за поддержку России корейским народом в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области", - сказано в сообщении.
Володин во главе делегации находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Ранее состоялась его встреча с председателем президиума Верховного народного совета Республики Цой Рён Хэ, в ходе которой обсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия.