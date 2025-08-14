Рейтинг@Mail.ru
Володин провел встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/volodin-2035391565.html
Володин провел встречу с Ким Чен Ыном
Володин провел встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 14.08.2025
Володин провел встречу с Ким Чен Ыном
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T20:18:00+03:00
2025-08-14T20:18:00+03:00
вячеслав володин
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243079_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_ff9bfd753808849132624f8b2f77bfbb.jpg
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Госдумы. "В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, председатель Госдумы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. "Кроме того, Вячеслав Володин выразил Ким Чен Ыну слова признательности за поддержку России корейским народом в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области", - сказано в сообщении. Володин во главе делегации находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Ранее состоялась его встреча с председателем президиума Верховного народного совета Республики Цой Рён Хэ, в ходе которой обсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия.
https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243079_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_a909c473ebdfdfb1efefacd64a2c2df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), пхеньян
Вячеслав Володин, Ким Чен Ын, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян
Володин провел встречу с Ким Чен Ыном

В Пхеньяне Володин провел встречу с Ким Чен Ыном

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВячеслав Володин во время церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
Вячеслав Володин во время церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин во время церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Госдумы.
Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, председатель Госдумы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства.
"Кроме того, Вячеслав Володин выразил Ким Чен Ыну слова признательности за поддержку России корейским народом в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области", - сказано в сообщении.
Володин во главе делегации находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Ранее состоялась его встреча с председателем президиума Верховного народного совета Республики Цой Рён Хэ, в ходе которой обсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ во время встречи в Пхеньяне. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Володин рассказал о развитии отношений России и КНДР
Вчера, 07:25
 
Вячеслав ВолодинКим Чен ЫнРоссияКНДР (Северная Корея)Пхеньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала