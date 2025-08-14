https://ria.ru/20250814/volodin-2035391565.html

Володин провел встречу с Ким Чен Ыном

Володин провел встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 14.08.2025

Володин провел встречу с Ким Чен Ыном

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T20:18:00+03:00

2025-08-14T20:18:00+03:00

2025-08-14T20:18:00+03:00

вячеслав володин

ким чен ын

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243079_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_ff9bfd753808849132624f8b2f77bfbb.jpg

ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Госдумы. "В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, председатель Госдумы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. "Кроме того, Вячеслав Володин выразил Ким Чен Ыну слова признательности за поддержку России корейским народом в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области", - сказано в сообщении. Володин во главе делегации находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Ранее состоялась его встреча с председателем президиума Верховного народного совета Республики Цой Рён Хэ, в ходе которой обсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия.

https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), пхеньян