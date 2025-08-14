Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили власти в использовании полиции для борьбы с оппозицией - РИА Новости, 14.08.2025
13:00 14.08.2025
В Молдавии обвинили власти в использовании полиции для борьбы с оппозицией
В Молдавии обвинили власти в использовании полиции для борьбы с оппозицией - РИА Новости, 14.08.2025
В Молдавии обвинили власти в использовании полиции для борьбы с оппозицией
Власти Молдавии дают полицейским незаконные указания на подавление акций в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил бывший советник руководителя автономии,... РИА Новости, 14.08.2025
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Власти Молдавии дают полицейским незаконные указания на подавление акций в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил бывший советник руководителя автономии, общественный деятель Михаил Влах. В четверг полиция Кишинева остановила колонну протестующих, направлявшихся к зданию СИЗО №13, где содержатся Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан. Правоохранители установили оцепление по всему периметру следственного изолятора, не оставив участникам акции возможности приблизиться к месту содержания арестованных политиков. Депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску заявлял, что разрешение на акцию протеста у здания СИЗО получено от мэрии Кишинева. "Власти используют силовые структуры для подавления законных протестов в защиту Гуцул, которая виновна только в том, что является главой Гагаузии и имеет свою четкую позицию. Власти пытаются скрыться за полицейскими и карабинерами, чтобы уйти от ответственности за произвол. Правоохранительные органы уже достаточно глубоко вляпались, и выбраться будет сложно", - заявил Влах, обратившись к силовикам, которые остановили колонну протестующих. Он напомнил об инциденте, который произошел 5 августа, когда полиция не допустила родственников Гуцул на судебное заседание. "Пятого августа вы не пустили на приговор сторонников главы Гагаузии - ее маму, супруга, старшего сына и ближайших соратников, хотя решение уже было заранее написано в президентуре", - сказал представитель Гагаузии. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул объявили о проведении ежедневных акций в их поддержку. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе
Сотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Власти Молдавии дают полицейским незаконные указания на подавление акций в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил бывший советник руководителя автономии, общественный деятель Михаил Влах.
В четверг полиция Кишинева остановила колонну протестующих, направлявшихся к зданию СИЗО №13, где содержатся Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан. Правоохранители установили оцепление по всему периметру следственного изолятора, не оставив участникам акции возможности приблизиться к месту содержания арестованных политиков. Депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску заявлял, что разрешение на акцию протеста у здания СИЗО получено от мэрии Кишинева.
"Власти используют силовые структуры для подавления законных протестов в защиту Гуцул, которая виновна только в том, что является главой Гагаузии и имеет свою четкую позицию. Власти пытаются скрыться за полицейскими и карабинерами, чтобы уйти от ответственности за произвол. Правоохранительные органы уже достаточно глубоко вляпались, и выбраться будет сложно", - заявил Влах, обратившись к силовикам, которые остановили колонну протестующих.
Он напомнил об инциденте, который произошел 5 августа, когда полиция не допустила родственников Гуцул на судебное заседание. "Пятого августа вы не пустили на приговор сторонников главы Гагаузии - ее маму, супруга, старшего сына и ближайших соратников, хотя решение уже было заранее написано в президентуре", - сказал представитель Гагаузии.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул объявили о проведении ежедневных акций в их поддержку.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
