Логистика, военные заводы и штабы: что уничтожили ВКС на этой неделе
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
© Минобороны России
Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по тылам противника, разрушая его логистическую инфраструктуру, секретные производства ракет, а также наступая по всей линии фронта. Интересную информацию на этот счет в четверг обнародовала ФСБ.
"Подарок" от ФРГ
Федеральная служба безопасности России сообщила в четверг о срыве планов Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов по территории России, в том числе Москве.
"Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с Министерством обороны <...> в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.
© Фото : ФСБКарта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
© Фото : ФСБ
Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
Предполагаемый радиус действия "Сапсанов" — 500-750 километров.
Как сообщается, Киев тайно развивал программу, опираясь на оставшиеся еще с советских времен разработки. При этом программу финансировал Берлин.
Производили ракеты на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод и Шосткинский казенный завод "Звезда".
Все установленные цели были поражены, сообщило в свою очередь Министерство обороны России.
Разносят ключевые узлы ВСУ
Успехам Российской армии на земле сопутствуют планомерные удары по логистике ВСУ. "В первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок", —сообщает в своем телеграмм-канале подпольщик Сергей Лебедев.
Уже несколько дней подряд наносятся удары по Сумам и Шостке — ключевым транспортным и логистическим узлам на севере, которые направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
По мнению подпольщика, удары по Сумам и Шостке были направлены на дезорганизацию северных логистических коридоров и существенно усложняют переброску боеприпасов и техники противника на фронт.
Сочетание баллистических пусков с массированным применением ударных дронов создает сильную нагрузку на систему ПВО.
"Ракеты пробивают эшелоны защиты, а БПЛА заходит на цели там, где оборона уже отвлечена", — написал Сергей Лебедев.
© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве
Точный удар
Самолеты Су-34 и расчеты БПЛА нанесли "снайперский" удар по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2". О чем написалоМинистерство обороны России.
В результате успешной атаки были уничтожены: "до 50 боевиков, склад боеприпасов, до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка "Абрамс", четыре БМП "Брэдли", различные транспортные средства и бронированная техника ВСУ".
© Минобороны РоссииУничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
© Минобороны России
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
Также в МО РФ сообщили, что ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пять пунктов управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области.
После воздушной разведки координаты украинских боевиков передали расчетам орудий "Мста-Б", которые расположились вдоль левого берега Днепра. Затем артиллеристы нанесли удары боеприпасами "Краснополь" при корректировке и фиксации разведывательным БПЛА "Орлан-30", поразив все цели противника.
По командно-штабной инфраструктуре
О планомерном нанесении подразделениями ВС РФ прицельных ударов "Герань-2" по объектам управления, связи и вооружения ВСУ в Донецкой, Черниговской и Сумской областях сообщает "Донбасский партизан".
Четырьмя ударными БПЛА "Герань-2" были атакованы позиции 115-й отдельной механизированной бригады в зоне ответственности 63-й ОМБр.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Два БПЛА "Герань-2" нанесли удар по командно-штабному пункту 2-го батальона оперативного назначения 4-й бригады быстрого реагирования НГУ.
Результатом у противника произошло нарушение координации действий между подразделениями и дезорганизация управления. Украинские телеграм-каналы в этой связи стали писать, что российская армия укрепило преимущество – и возвращение Донбасса в состав России дело ближайших месяцев, если не недель.