https://ria.ru/20250814/vks-2035231399.html

Логистика, военные заводы и штабы: что уничтожили ВКС на этой неделе

Логистика, военные заводы и штабы: что уничтожили ВКС на этой неделе - РИА Новости, 14.08.2025

Логистика, военные заводы и штабы: что уничтожили ВКС на этой неделе

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по тылам противника, разрушая его логистическую инфраструктуру, секретные... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:57:00+03:00

2025-08-14T12:57:00+03:00

2025-08-14T13:02:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020828959_7:0:1500:840_1920x0_80_0_0_85d46c73afa35e1d1301d67d801a1b90.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по тылам противника, разрушая его логистическую инфраструктуру, секретные производства ракет, а также наступая по всей линии фронта. Интересную информацию на этот счет в четверг обнародовала ФСБ."Подарок" от ФРГФедеральная служба безопасности России сообщила в четверг о срыве планов Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов по территории России, в том числе Москве."Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с Министерством обороны <...> в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.Предполагаемый радиус действия "Сапсанов" — 500-750 километров.Как сообщается, Киев тайно развивал программу, опираясь на оставшиеся еще с советских времен разработки. При этом программу финансировал Берлин.Производили ракеты на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод и Шосткинский казенный завод "Звезда".Все установленные цели были поражены, сообщило в свою очередь Министерство обороны России.Разносят ключевые узлы ВСУУспехам Российской армии на земле сопутствуют планомерные удары по логистике ВСУ. "В первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок", —сообщает в своем телеграмм-канале подпольщик Сергей Лебедев.Уже несколько дней подряд наносятся удары по Сумам и Шостке — ключевым транспортным и логистическим узлам на севере, которые направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов.По мнению подпольщика, удары по Сумам и Шостке были направлены на дезорганизацию северных логистических коридоров и существенно усложняют переброску боеприпасов и техники противника на фронт.Сочетание баллистических пусков с массированным применением ударных дронов создает сильную нагрузку на систему ПВО."Ракеты пробивают эшелоны защиты, а БПЛА заходит на цели там, где оборона уже отвлечена", — написал Сергей Лебедев.Точный ударСамолеты Су-34 и расчеты БПЛА нанесли "снайперский" удар по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 "Герань-2". О чем написалоМинистерство обороны России.В результате успешной атаки были уничтожены: "до 50 боевиков, склад боеприпасов, до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка "Абрамс", четыре БМП "Брэдли", различные транспортные средства и бронированная техника ВСУ".Также в МО РФ сообщили, что ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пять пунктов управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области.После воздушной разведки координаты украинских боевиков передали расчетам орудий "Мста-Б", которые расположились вдоль левого берега Днепра. Затем артиллеристы нанесли удары боеприпасами "Краснополь" при корректировке и фиксации разведывательным БПЛА "Орлан-30", поразив все цели противника.По командно-штабной инфраструктуреО планомерном нанесении подразделениями ВС РФ прицельных ударов "Герань-2" по объектам управления, связи и вооружения ВСУ в Донецкой, Черниговской и Сумской областях сообщает "Донбасский партизан".Четырьмя ударными БПЛА "Герань-2" были атакованы позиции 115-й отдельной механизированной бригады в зоне ответственности 63-й ОМБр.Два БПЛА "Герань-2" нанесли удар по командно-штабному пункту 2-го батальона оперативного назначения 4-й бригады быстрого реагирования НГУ.Результатом у противника произошло нарушение координации действий между подразделениями и дезорганизация управления. Украинские телеграм-каналы в этой связи стали писать, что российская армия укрепило преимущество – и возвращение Донбасса в состав России дело ближайших месяцев, если не недель.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия