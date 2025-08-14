Песков оценил визит Уиткоффа в Россию

https://ria.ru/20250814/vizit-2035319981.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Визит представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию был результативен, эти сигналы позволили выйти на подготовку встречи лидеров РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

