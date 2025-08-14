Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил визит Уиткоффа в Россию
17:07 14.08.2025 (обновлено: 17:18 14.08.2025)
Песков оценил визит Уиткоффа в Россию
Визит представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию был результативен, эти сигналы позволили выйти на подготовку встречи лидеров РФ и США, заявил... РИА Новости, 14.08.2025
россия
сша
в мире
москва
стив уиткофф
дмитрий песков
юрий ушаков
встреча путина с уиткоффом 6 августа
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Визит представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию был результативен, эти сигналы позволили выйти на подготовку встречи лидеров РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
россия, сша, в мире, москва, стив уиткофф, дмитрий песков, юрий ушаков, встреча путина с уиткоффом 6 августа
Россия, США, В мире, Москва, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Визит представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию был результативен, эти сигналы позволили выйти на подготовку встречи лидеров РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
СМИ раскрыли, какой удар Уиткофф нанес по Зеленскому
Россия США В мире Москва Стив Уиткофф Дмитрий Песков Юрий Ушаков Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
 
 
