Производители РФ приняли участие в выставке VietFood & Beverage 2025

Международная выставка VietFood & Beverage 2025 - одно из ведущих событий в сфере продуктов питания и напитков в Юго-Восточной Азии - прошла с 7 по 9 августа в... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международная выставка VietFood & Beverage 2025 - одно из ведущих событий в сфере продуктов питания и напитков в Юго-Восточной Азии - прошла с 7 по 9 августа в Хошимине (Вьетнам), российские производители представили на ней свои товары на национальной коллективной экспозиции Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Российская делегация, участвующая уже третий год подряд в выставке, была представлена национальной коллективной экспозицией Made in Russia на общей площади 390 квадратных метров, организованной Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ)", - говорится в сообщении.В экспозиции участвовали 25 российских компаний, представивших широкий ассортимент продукции. Посетители выставки смогли ознакомиться с разнообразием российской продукции. "Мираторг" предложил ассортимент мяса, пельменей и выпечки, "Русский краб" - деликатесы из синего краба, известного своим уникальным вкусом. Среди представителей кондитерского сегмента - "Мирфудс", "Роялкейк", "Элевен энд твэлв", "В.А.Ш. Шоколатье+", "Ванслад", "Азовская кондитерская фабрика", "Невский кондитер" и "Объединенные кондитеры". Алкогольный сектор возглавили "Пивоваренная компания Балтика", "Союзпродэкспорт" и "Кубань-вино". Кроме того, экспозиция включала молочную и зерновую продукцию, масла, детское питание и рыбу из различных регионов РФ.В "Мираторг" поделились, что на протяжении последних лет компания активно представляет российскую мясную продукцию на ключевых отраслевых выставках в Китае, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии: "Участие в таких мероприятиях позволяет нам не только укреплять имидж российского производителя на международной арене, но и напрямую приводит к заключению новых экспортных контрактов, расширению географии поставок и увеличению объемов продаж. Только за последний год благодаря выставкам мы вышли на три новых рынка сбыта""Решение об участии во VietFood & Beverage с РЭЦ было принято, поскольку мы видим в этом значительные преимущества: доступ к предварительно отобранным и проверенным потенциальным партнерам, возможность презентовать продукцию в рамках официальной российской делегации, что повышает доверие со стороны иностранных компаний, а также профессиональную организацию всех процессов. Мы высоко ценим вклад РЭЦ в развитие несырьевого экспорта России и рассматриваем такое партнерство как важный элемент нашей международной стратегии", - рассказали в компании.В VietFood & Beverage также принял участие ТД "Вамин Татарстан" - производитель молочной продукции. Сейчас компания экспортирует в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и КСА."Наше участие в VietFood & Beverage оказалось чрезвычайно плодотворным. Мы получили глубокое и ценное понимание продуктовой полки и ценового диапазона на вьетнамском рынке. Особенно ценными стали пять деловых встреч с ключевыми потенциальными партнерами - это дистрибьюторы, логистические компании и даже производители из Вьетнама и КНР. Мы были приятно удивлены высоким интересом к нашей продукции как со стороны розничной торговли, так и сегмента HoReCa. Важно, что мы также открыто обсудили потенциальные барьеры для входа на рынок, что позволяет нам строить реалистичные планы. Благодаря этим контактам и полученной информации, мы очень оптимистично настроены совершить первую отгрузку нашей продукции во Вьетнам уже до конца 2025 года", - сообщили в компании.В рамках насыщенной деловой программы стенда состоялось более 180 b2b-встреч с потенциалом более 21 миллиона долларов. Коллективный стенд РЭЦ посетили более 60 вьетнамских компаний. Участники смогли обсудить перспективы сотрудничества, включая поставки сельскохозяйственных товаров.Российский стенд Made in Russia посетили официальные представители организаций Вьетнама, в частности, делегации министерства промышленности и торговли Вьетнама, Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама, Ассоциации вьетнамских производителей и торгово-промышленной палаты, а также члены местных бизнес-ассоциаций и государственных структур, таких как Вьетнамская ассоциация экспортеров и импортеров, ассоциация производителей пива, вина и алкогольных напитков и другие.VietFood & Beverage впервые состоялась в 1996 году. Она охватывает все аспекты пищевой индустрии - от сельскохозяйственного производства до высокотехнологичных решений в упаковке и переработке. В этом году VietFood & Beverage собрала более 700 экспонентов из порядка 20 стран Европы, Азии, Америки и Австралии. Мероприятие посетило порядка 20 тысяч профессионалов, включая дистрибьюторов, ритейлеров, представителей ресторанного бизнеса и экспертов в области пищевых технологий.Как отметили в РЭЦ, участие в зарубежных выставках не только открывает новые каналы для экспорта российским компаниям, но и позволяют продемонстрировать конкурентные преимущества отечественных брендов. Кроме того, оно может стать катализатором для долгосрочных партнерств и роста несырьевого экспорта России.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 и 2026 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

