Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/video-2035240406.html
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР
Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны эпизоды боёв за Щербиновку в ДНР. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:21:00+03:00
2025-08-14T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035231266_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f71c007347e3b04fa67eb78ad5ca519.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны эпизоды боёв за Щербиновку в ДНР. В результате успешных действий военнослужащих 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки украинские войска выбиты из населенного пункта Щербиновка, сообщили в российском военном ведомстве. "В видео, опубликованном министерством обороны, показаны эпизоды боёв за населенный пункт", - говорится в сообщении. На кадрах российская артиллерия наносит удары по укрытиям и группам ВСУ.
https://ria.ru/20250814/voyska-2035234411.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бои за освобождение Щербиновки в ДНР
Видео с кадрами боев за освобождение Щербиновки в ДНР публикует Минобороны России
2025-08-14T13:21
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035231266_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f182580e967a052297e1ad0cc1dfa1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР

МО РФ опубликовало видео с кадрами боев за освобождение Щербиновки в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны эпизоды боёв за Щербиновку в ДНР.
В результате успешных действий военнослужащих 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки украинские войска выбиты из населенного пункта Щербиновка, сообщили в российском военном ведомстве.
"В видео, опубликованном министерством обороны, показаны эпизоды боёв за населенный пункт", - говорится в сообщении.
На кадрах российская артиллерия наносит удары по укрытиям и группам ВСУ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВС России уничтожили подразделение "Азова"* в ДНР
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала