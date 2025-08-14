https://ria.ru/20250814/video-2035240406.html
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР
Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны эпизоды боёв за Щербиновку в ДНР. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:21:00+03:00
2025-08-14T13:21:00+03:00
2025-08-14T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035231266_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f71c007347e3b04fa67eb78ad5ca519.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны эпизоды боёв за Щербиновку в ДНР. В результате успешных действий военнослужащих 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки украинские войска выбиты из населенного пункта Щербиновка, сообщили в российском военном ведомстве. "В видео, опубликованном министерством обороны, показаны эпизоды боёв за населенный пункт", - говорится в сообщении. На кадрах российская артиллерия наносит удары по укрытиям и группам ВСУ.
https://ria.ru/20250814/voyska-2035234411.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035231266_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f182580e967a052297e1ad0cc1dfa1ef.jpg
Бои за освобождение Щербиновки в ДНР
Видео с кадрами боев за освобождение Щербиновки в ДНР публикует Минобороны России
2025-08-14T13:21
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР
МО РФ опубликовало видео с кадрами боев за освобождение Щербиновки в ДНР