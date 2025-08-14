https://ria.ru/20250814/video-2035240406.html

Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР

Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025

Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР

Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны эпизоды боёв за Щербиновку в ДНР. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство обороны обнародовало видео, на котором показаны эпизоды боёв за Щербиновку в ДНР. В результате успешных действий военнослужащих 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки украинские войска выбиты из населенного пункта Щербиновка, сообщили в российском военном ведомстве. "В видео, опубликованном министерством обороны, показаны эпизоды боёв за населенный пункт", - говорится в сообщении. На кадрах российская артиллерия наносит удары по укрытиям и группам ВСУ.

донецкая народная республика

