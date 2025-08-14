Наполнение павильонов Магаданской области на ВЭФ обновят
Наполнение павильонов Магаданской области на ВЭФ обновят, опираясь на код Колымы
Участник Восточного экономического форума. Архивное фото
МАГАДАН, 14 авг - РИА Новости. Наполнение павильонов Магаданской области на Восточном экономическом форуме в 2025 году обновят, опираясь на культурный код Колымы, сообщило правительство региона.
"Интерактивную площадку для погружения гостей ВЭФа в специфику Магаданской области представит культурный центр "Рында". Специально для посетителей установят арт-объект, символизирующий связь между Северо-Востоком России и востоком континента. А само пространство павильона через глубокие смыслы культурного кода Колымы проведет параллель между разными народами и общими ценностями. Также в нашем павильоне представят достижения завода по производству рыбного жира "Омега Си", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основной павильон региона познакомит посетителей с достижениями Магаданской области в экономической и социальной сферах за последние десять лет.
"Отдельные зоны посвящены изделиям косторезного искусства коренных малочисленных народов Севера, а также туристическим объектам и тропам Магаданской области. Малый павильон расскажет о недавно открывшейся арт-площадке "Рында", о вкладе Колымы в Победу в Великой Отечественной войне, о помощи колымчан бойцам СВО", - цитирует правительство Магаданской области заместителя руководителя управления инвестиционной политики регионального минэкономразвития Валентину Золотых.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
