Рейтинг@Mail.ru
Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты из-за полицейских проверок - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/vashington-2035155840.html
Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты из-за полицейских проверок
Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты из-за полицейских проверок - РИА Новости, 14.08.2025
Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты из-за полицейских проверок
Жители Вашингтона начали выходить на стихийные протесты против масштабных проверок правоохранительных органов и служб миграционного контроля, передает... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T06:10:00+03:00
2025-08-14T06:10:00+03:00
в мире
сша
германия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:165:2734:1703_1920x0_80_0_0_7a1f55ef73c5a0233ec474f91675e98d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Жители Вашингтона начали выходить на стихийные протесты против масштабных проверок правоохранительных органов и служб миграционного контроля, передает корреспондент РИА Новости. На перекрестке улиц 14-ой и U, популярном среди жителей благодаря большому количеству клубов, баров и ресторанов фаст-фуда, сейчас проходят полицейские проверки автомобилей, в их сторону направляется как минимум 10 машин Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Жители близлежащих районов вышли на улицы рядом с нарядами правоохранительных органов и скандируют призывы перестать выполнять приказы президента США Дональда Трампа и сравнивают происходящее с нацисткой Германией. В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
https://ria.ru/20250813/vashington-2035119872.html
https://ria.ru/20250814/tramp-2035149181.html
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:0:2437:1828_1920x0_80_0_0_4d4dca2b9b5b32c5d4503f97dbb3a529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты из-за полицейских проверок

Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты против масштабных проверок

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Жители Вашингтона начали выходить на стихийные протесты против масштабных проверок правоохранительных органов и служб миграционного контроля, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестке улиц 14-ой и U, популярном среди жителей благодаря большому количеству клубов, баров и ресторанов фаст-фуда, сейчас проходят полицейские проверки автомобилей, в их сторону направляется как минимум 10 машин Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
Полицейская машина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Вашингтоне за ночь произвели более 40 арестов, сообщил ABC
13 августа, 20:58
Жители близлежащих районов вышли на улицы рядом с нарядами правоохранительных органов и скандируют призывы перестать выполнять приказы президента США Дональда Трампа и сравнивают происходящее с нацисткой Германией.
В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Трамп назвал преступность в Вашингтоне одной из самых высоких в мире
Вчера, 03:53
 
В миреСШАГерманияДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала