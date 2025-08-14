Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты из-за полицейских проверок
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Жители Вашингтона начали выходить на стихийные протесты против масштабных проверок правоохранительных органов и служб миграционного контроля, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестке улиц 14-ой и U, популярном среди жителей благодаря большому количеству клубов, баров и ресторанов фаст-фуда, сейчас проходят полицейские проверки автомобилей, в их сторону направляется как минимум 10 машин Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
Жители близлежащих районов вышли на улицы рядом с нарядами правоохранительных органов и скандируют призывы перестать выполнять приказы президента США Дональда Трампа и сравнивают происходящее с нацисткой Германией.
В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.