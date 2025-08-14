https://ria.ru/20250814/ushakov-2035213384.html
Ушаков заявил о завершении подготовки встречи Путина и Трампа
Ушаков заявил о завершении подготовки встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков заявил о завершении подготовки встречи Путина и Трампа
Подготовка встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа вступила в завершающую фазу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:14:00+03:00
2025-08-14T12:14:00+03:00
2025-08-14T12:14:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подготовка встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа вступила в завершающую фазу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков заявил о завершении подготовки встречи Путина и Трампа
Ушаков заявил о завершении подготовки встречи Путина и Трампа на Аляске