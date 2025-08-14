https://ria.ru/20250814/ukraina-2035320293.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, воздушная тревога в указанных областях прозвучала практически одновременно - в 16.57 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

