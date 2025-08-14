Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал приоритеты Трампа в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035300592.html
Белый дом назвал приоритеты Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Белый дом назвал приоритеты Трампа в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Белый дом назвал приоритеты Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине остаются переговоры и дипломатия, но иные инструменты также имеются,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:01:00+03:00
2025-08-14T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине остаются переговоры и дипломатия, но иные инструменты также имеются, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры - это его главный способ положить конец этой войне", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.По словам Левитт, у Трампа имеется возможность введения новых санкций и "многих других мер" против Москвы, однако глава Белого дома не хотел бы их применять и пойдет на эти шаги только в том случае, если будет вынужден.
в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Белый дом назвал приоритеты Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Белый дом назвал дипломатию приоритетом Трампа в урегулировании на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине остаются переговоры и дипломатия, но иные инструменты также имеются, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры - это его главный способ положить конец этой войне", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
По словам Левитт, у Трампа имеется возможность введения новых санкций и "многих других мер" против Москвы, однако глава Белого дома не хотел бы их применять и пойдет на эти шаги только в том случае, если будет вынужден.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМоскваДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
