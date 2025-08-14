Белый дом назвал приоритеты Трампа в урегулировании конфликта на Украине

https://ria.ru/20250814/ukraina-2035300592.html

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине остаются переговоры и дипломатия, но иные инструменты также имеются, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры - это его главный способ положить конец этой войне", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.По словам Левитт, у Трампа имеется возможность введения новых санкций и "многих других мер" против Москвы, однако глава Белого дома не хотел бы их применять и пойдет на эти шаги только в том случае, если будет вынужден.

