В Еврокомиссии назвали отправную точку переговоров по Украине

В Еврокомиссии назвали отправную точку переговоров по Украине - РИА Новости, 14.08.2025

В Еврокомиссии назвали отправную точку переговоров по Украине

ЕС и НАТО сошлись во мнении, что отправной точкой переговоров по урегулированию на Украине станет действующая линия соприкосновения, сообщила на брифинге в...

2025-08-14T14:46:00+03:00

2025-08-14T14:46:00+03:00

2025-08-14T14:46:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. ЕС и НАТО сошлись во мнении, что отправной точкой переговоров по урегулированию на Украине станет действующая линия соприкосновения, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста. "Общность позиций заключается в том, что первым шагом должно стать прекращение огня. Нынешняя линия соприкосновения становится отправной точкой для переговоров", - сказала она. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

россия

украина

сша

2025

