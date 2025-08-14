https://ria.ru/20250814/ukraina-2035252449.html

NYT: Киев не знает, какой позиции придерживаются США на встрече с Россией

NYT: Киев не знает, какой позиции придерживаются США на встрече с Россией - РИА Новости, 14.08.2025

NYT: Киев не знает, какой позиции придерживаются США на встрече с Россией

В Киеве после встречи лидеров стран Евросоюза и США, которая состоялась в среду в онлайн-формате, утверждают, что никто по-прежнему не знает, какой позиции... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:06:00+03:00

2025-08-14T14:06:00+03:00

2025-08-14T14:06:00+03:00

в мире

россия

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Киеве после встречи лидеров стран Евросоюза и США, которая состоялась в среду в онлайн-формате, утверждают, что никто по-прежнему не знает, какой позиции придерживаются Штаты на фоне их предстоящего саммита с Россией на Аляске, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Американцы внимательно слушали аргументы Украины и Европы на протяжении всей недели, однако... никто на самом деле не знал, что они имели в виду на фоне предстоящей пятничной встречи", - говорится в публикации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html

https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, европейский совет, еврокомиссия, нато, встреча путина и трампа на аляске