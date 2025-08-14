Рейтинг@Mail.ru
Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан - РИА Новости, 14.08.2025
03:01 14.08.2025
Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал он в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в 1996 году.
2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал он в своем Telegram-канале.
Соглашение было подписано в 1996 году.
