https://ria.ru/20250814/ukraina-2035146006.html
Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан
Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан - РИА Новости, 14.08.2025
Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан
Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:01:00+03:00
2025-08-14T03:01:00+03:00
2025-08-14T03:01:00+03:00
в мире
снг
верховная рада украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал он в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в 1996 году.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018309877.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снг, верховная рада украины, киев
В мире, СНГ, Верховная Рада Украины, Киев
Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан
Мельничук: Украина решила выйти из соглашения СНГ на случай эвакуации граждан