Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан

Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан - РИА Новости, 14.08.2025

Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан

Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T03:01:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал он в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в 1996 году.

киев

2025

