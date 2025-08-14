Рейтинг@Mail.ru
Ядерный центр в Сарове попадал бы под удар украинских ракет "Сапсан" - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/tsentr-2035163135.html
Ядерный центр в Сарове попадал бы под удар украинских ракет "Сапсан"
Ядерный центр в Сарове попадал бы под удар украинских ракет "Сапсан" - РИА Новости, 14.08.2025
Ядерный центр в Сарове попадал бы под удар украинских ракет "Сапсан"
Российский ядерный центр в Сарове попадал бы в радиус поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T07:57:00+03:00
2025-08-14T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
саров
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754980148_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_ab233d67c2b54de2e00712d79d5cc771.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский ядерный центр в Сарове попадал бы в радиус поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. В этих материалах среди прочего показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали Москва, Минск и другие города. Также под удар "Сапсана" попадал бы Саров Нижегородской области - "родина" российского ядерного оружия. В Сарове расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом"). ВНИИЭФ был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20250814/moskva-2035162957.html
https://ria.ru/20250814/rakety-2035162797.html
россия
саров
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754980148_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_227872e115d1a379c8872700e8510d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, саров, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саров, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ядерный центр в Сарове попадал бы под удар украинских ракет "Сапсан"

ФСБ: ядерный центр в Сарове попадал бы под удар украинских ракет "Сапсан"

CC BY 3.0 / Николай Распопов / Саров
Саров - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
CC BY 3.0 / Николай Распопов /
Саров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский ядерный центр в Сарове попадал бы в радиус поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.
Карта с радиусом поражения украинскими баллистическими ракетами Сапсан, если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном"
Вчера, 07:56
ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. В этих материалах среди прочего показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали Москва, Минск и другие города.
Также под удар "Сапсана" попадал бы Саров Нижегородской области - "родина" российского ядерного оружия. В Сарове расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом").
ВНИИЭФ был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"
Вчера, 07:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСаровУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала