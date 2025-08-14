https://ria.ru/20250814/tsentr-2035163135.html

Ядерный центр в Сарове попадал бы под удар украинских ракет "Сапсан"

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский ядерный центр в Сарове попадал бы в радиус поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. В этих материалах среди прочего показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали Москва, Минск и другие города. Также под удар "Сапсана" попадал бы Саров Нижегородской области - "родина" российского ядерного оружия. В Сарове расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом"). ВНИИЭФ был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.

