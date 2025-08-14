Трамп хочет дать Москве и Киеву самим обсудить соглашение по урегулированию
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен дать возможность России и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта.
"Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине - ред.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту (Владимиру - ред.) Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой", - сказал он в интервью радио Fox News.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.