Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет дать Москве и Киеву самим обсудить соглашение по урегулированию - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 14.08.2025 (обновлено: 17:35 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/trump-2035325440.html
Трамп хочет дать Москве и Киеву самим обсудить соглашение по урегулированию
Трамп хочет дать Москве и Киеву самим обсудить соглашение по урегулированию - РИА Новости, 14.08.2025
Трамп хочет дать Москве и Киеву самим обсудить соглашение по урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен дать возможность России и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:22:00+03:00
2025-08-14T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
россия
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен дать возможность России и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта.&quot;Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине - ред.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту (Владимиру - ред.) Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой&quot;, - сказал он в интервью радио Fox News.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
москва
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_03d2e456343aed2d9adf648219bfa013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, россия, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп
Трамп хочет дать Москве и Киеву самим обсудить соглашение по урегулированию

Трамп хочет дать возможность РФ и Украине обсуждать соглашение по урегулированию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен дать возможность России и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта.
«

"Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине - ред.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту (Владимиру - ред.) Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой", - сказал он в интервью радио Fox News.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевРоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала