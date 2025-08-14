Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил возможность прекращения огня после встречи с Путиным
17:21 14.08.2025
Трамп оценил возможность прекращения огня после встречи с Путиным
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным."Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - сказал он в интервью радио Fox News.
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - сказал он в интервью радио Fox News.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут
Вчера, 17:24
 
Дональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеСШАРоссияВладимир Путин
 
 
