Трамп оценил возможность прекращения огня после встречи с Путиным
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным."Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - сказал он в интервью радио Fox News.
