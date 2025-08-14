Трамп может посетить Израиль в сентябре, пишут СМИ

https://ria.ru/20250814/tramp-2035303671.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может приехать в Израиль до своего визита в Лондон в середине сентября, сообщил в четверг новостной портал Ynet, ссылаясь на осведомленные источники. "Президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в следующем месяце, до своего запланированного визита в Великобританию", - говорится в сообщении. Портал уточняет, что визит Трампа в Лондон запланирован с 17 по 19 сентября, однако до этого политик может приехать в Израиль. Источники отмечают, что решение зависит от прогресса в переговорах еврейского государства с палестинским движением ХАМАС. "Президент (США – ред.) собирается посетить Великобританию в сентябре, и возможно, он посетит и Израиль, но это еще не точно. Решение зависит от развития событий (в секторе Газа – ред.)", - приводит портал слова американского источника. Согласно информации портала, США стремятся к заключению всеобъемлющей сделки, ожидая, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также предпримет шаги в этом направлении. Ynet утверждает, что власти обеих стран пришли к заключению, что частичная сделка уже неактуальна, и единственный вариант, который остается на столе переговоров, — это всеобъемлющее соглашение. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас