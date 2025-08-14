https://ria.ru/20250814/tramp-2035287592.html
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины - РИА Новости, 14.08.2025
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины
Президент США Дональд Трамп советуется с финским коллегой Александером Стуббом по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп советуется с финским коллегой Александером Стуббом по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, пишет The Wall Street Journal.Как отмечает издание, между двумя лидерами сформировалась "неожиданная связь" — они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время."Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или Зеленский, а потом донести до моих европейских коллег, что думает Трамп", — сказал Стубб в интервью WSJ.Кроме того, газета называет финского президента ключевым посредником между США и европейскими политиками, стремящимися повлиять на саммит Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины
