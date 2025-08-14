Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 14.08.2025
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины
Президент США Дональд Трамп советуется с финским коллегой Александером Стуббом по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
александер стубб
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп советуется с финским коллегой Александером Стуббом по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, пишет The Wall Street Journal.Как отмечает издание, между двумя лидерами сформировалась "неожиданная связь" — они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время."Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или Зеленский, а потом донести до моих европейских коллег, что думает Трамп", — сказал Стубб в интервью WSJ.Кроме того, газета называет финского президента ключевым посредником между США и европейскими политиками, стремящимися повлиять на саммит Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
в мире, сша, украина, дональд трамп, александер стубб
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Александер Стубб
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины

WSJ: Трамп активно советуется со Стуббом по ситуации на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп советуется с финским коллегой Александером Стуббом по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, между двумя лидерами сформировалась "неожиданная связь" — они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ узнали, что Трамп мог пообещать Зеленскому перед встречей с Путиным
Вчера, 12:22
"Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или Зеленский, а потом донести до моих европейских коллег, что думает Трамп", — сказал Стубб в интервью WSJ.
Кроме того, газета называет финского президента ключевым посредником между США и европейскими политиками, стремящимися повлиять на саммит Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).
По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В США обратились к Европе со срочным призывом по Украине
Вчера, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампАлександер Стубб
 
 
