Трамп проинформирует ЕК об итогах переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:09:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир путин
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, в формате телефонного разговора, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста. "Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей", - сказала она.
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
