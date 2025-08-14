Рейтинг@Mail.ru
Трамп проинформирует ЕК об итогах переговоров с Путиным - РИА Новости, 14.08.2025
14:09 14.08.2025
Трамп проинформирует ЕК об итогах переговоров с Путиным
Трамп проинформирует ЕК об итогах переговоров с Путиным - РИА Новости, 14.08.2025
Трамп проинформирует ЕК об итогах переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее РИА Новости, 14.08.2025
в мире
сша
россия
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир путин
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, в формате телефонного разговора, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста. "Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей", - сказала она.
в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп проинформирует ЕК об итогах переговоров с Путиным

ЕК: Трамп проинформирует фон дер Ляйен по итогам переговоров с Путиным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, в формате телефонного разговора, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
"Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей", - сказала она.
В миреСШАРоссияЕвропаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕврокомиссияВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
