ЕС и США не могут согласовать заявление по торговле, признали в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз и США никак не могут прийти к финальной версии совместного заявления по двусторонним торговым отношениям, которое должно стать своеобразной дорожной картой сотрудничества, признал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Я рад подтвердить, что мы получили текст от США с их предложениями, чтобы, скажем так, приблизиться к завершению работы над документом. Мы собираемся рассмотреть это сейчас, проведем некоторое взаимодействие как на техническом, так и на политическом уровне с нашими американскими коллегами. Мы продолжаем работу в этом направлении", - сказал он на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится документ. При этом представитель ЕК указал, что предстоит еще этап отправки замечаний ЕС обратно в Вашингтон. "Скорость, с которой это произойдет (завершение подготовки заявления), зависит от обеих сторон. Итак, мы получили предложение американцев. Сейчас мы рассматриваем это. Мы собираемся ответить на предложения. Мы перекидываем заявление туда-сюда, пока не дойдем до окончательного текста, и я надеюсь, что мы скоро закончим", - сказал Жилл. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США. Эксперты уже назвали это соглашение абсолютно невыгодным для Евросоюза.

