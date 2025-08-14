Рейтинг@Mail.ru
ЕС и США не могут согласовать заявление по торговле, признали в ЕК - РИА Новости, 14.08.2025
18:01 14.08.2025
ЕС и США не могут согласовать заявление по торговле, признали в ЕК
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз и США никак не могут прийти к финальной версии совместного заявления по двусторонним торговым отношениям, которое должно стать своеобразной дорожной картой сотрудничества, признал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Я рад подтвердить, что мы получили текст от США с их предложениями, чтобы, скажем так, приблизиться к завершению работы над документом. Мы собираемся рассмотреть это сейчас, проведем некоторое взаимодействие как на техническом, так и на политическом уровне с нашими американскими коллегами. Мы продолжаем работу в этом направлении", - сказал он на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится документ. При этом представитель ЕК указал, что предстоит еще этап отправки замечаний ЕС обратно в Вашингтон. "Скорость, с которой это произойдет (завершение подготовки заявления), зависит от обеих сторон. Итак, мы получили предложение американцев. Сейчас мы рассматриваем это. Мы собираемся ответить на предложения. Мы перекидываем заявление туда-сюда, пока не дойдем до окончательного текста, и я надеюсь, что мы скоро закончим", - сказал Жилл. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США. Эксперты уже назвали это соглашение абсолютно невыгодным для Евросоюза.
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз и США никак не могут прийти к финальной версии совместного заявления по двусторонним торговым отношениям, которое должно стать своеобразной дорожной картой сотрудничества, признал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Я рад подтвердить, что мы получили текст от США с их предложениями, чтобы, скажем так, приблизиться к завершению работы над документом. Мы собираемся рассмотреть это сейчас, проведем некоторое взаимодействие как на техническом, так и на политическом уровне с нашими американскими коллегами. Мы продолжаем работу в этом направлении", - сказал он на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится документ.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
До последней нитки. Трамп нашел способ добить ЕС
29 июля, 08:00
При этом представитель ЕК указал, что предстоит еще этап отправки замечаний ЕС обратно в Вашингтон.
"Скорость, с которой это произойдет (завершение подготовки заявления), зависит от обеих сторон. Итак, мы получили предложение американцев. Сейчас мы рассматриваем это. Мы собираемся ответить на предложения. Мы перекидываем заявление туда-сюда, пока не дойдем до окончательного текста, и я надеюсь, что мы скоро закончим", - сказал Жилл.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
Эксперты уже назвали это соглашение абсолютно невыгодным для Евросоюза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Дешифруя Трампа: что поняли или чего не поняли в Европе
17 июля, 11:53
 
В миреСШАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
