На форуме в Казани пройдут соревнования по настольному теннису
2025-08-14T09:17:00+03:00
КАЗАНЬ, 14 авг – РИА Новости. Соревнования по настольному теннису среди юных спортсменов и турнир "Вечерняя лига" с участием политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов пройдут в Казани 17 августа в рамках спортивной программы третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", сообщает оргкомитет форума. "В центре бокса и настольного тенниса состоятся соревнования по настольному теннису среди юных спортсменов и турнир "Вечерняя лига" с участием политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов. Это часть спортивной программы третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в сообщении. Настольный теннис занимает особое место в китайской спортивной культуре и является видом спорта с высокой мировой конкуренцией. Китайские спортсмены неоднократно демонстрировали свое лидерство, завоевав 176 золотых медалей на Олимпийских играх и 12 из 20 золотых медалей на чемпионате мира 2019 года. Соревнования пройдут среди спортсменов до 16 лет. В турнире примут участие 96 спортсменов из 24 спортивных школ Татарстана, играющих командами по четыре человека. После матчей состоится мастер-класс от чемпионов России по настольному теннису 2025 года. Вечером пройдет награждение победителей и призеров состязания. После детских соревнований стартует "Вечерняя лига" - турнир, который уже во второй раз проходит в рамках форума. Это возможность для гостей мероприятия - политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов - сыграть вместе в парном разряде. В каждой паре будет один гость форума и один мастер спорта, среди которых чемпионы России и Татарстана. В числе профессионалов: Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова, Дарья Макеева, Светлана Кудряшова, Елена Абаимова и другие звезды настольного тенниса. Состав участников дополнят почетные гости, в числе которых ожидаются министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент межрегиональной биржи спецтехники "Москва (Россия) – Пекин (Китай)" Олег Московский. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
