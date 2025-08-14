https://ria.ru/20250814/t-investitsii-2035128864.html
Короткие видео появились на платформе "Т-Инвестиции"
Короткие видео появились на платформе "Т-Инвестиции" - РИА Новости, 14.08.2025
Короткие видео появились на платформе "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" запустили платформу коротких видео об инвестициях "Ролики", на которой эксперты-блогеры и эмитенты смогут продвигать свои бренды, а инвесторы —... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T09:00:00+03:00
2025-08-14T09:00:00+03:00
2025-08-14T09:00:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582090088_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e3e23afaf8516199e74d68642abfb5c9.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Т-Инвестиции" запустили платформу коротких видео об инвестициях "Ролики", на которой эксперты-блогеры и эмитенты смогут продвигать свои бренды, а инвесторы — учиться, находить полезные идеи и покупать активы, сообщает пресс-служба банка.Платформа интегрирована с сервисом "Т-Инвестиции" и социальной сетью "Пульс". Длительность видео составит до 90 секунд.Механизмы ранжирования поднимают в ленте авторов с устойчиво высокой доходностью от инвестиций и большой аудиторией в "Пульсе", то есть приоритет отдается контенту от реальных профи, а не теоретиков.Платформа также оснащена алгоритмами персонализации, которые учитывают портфель и торговое поведение пользователя в "Т-Инвестициях" и его действия с контентом: просмотры, лайки и дизлайки, переходы, а также действия похожих на него людей."Платформа "Ролики" опирается на опыт и многомиллионное сообщество социальной сети "Пульс", - отметил руководитель управления развития социальных и медиасервисов Т-Банка Александр Кралькин.Ролики уже доступны для просмотра.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582090088_3:0:1783:1335_1920x0_80_0_0_4b50787f69fff114495e2e1ffce04a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Короткие видео появились на платформе "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" запустили короткие видео до 90 секунд
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Т-Инвестиции" запустили платформу коротких видео об инвестициях "Ролики", на которой эксперты-блогеры и эмитенты смогут продвигать свои бренды, а инвесторы — учиться, находить полезные идеи и покупать активы, сообщает пресс-служба банка.
Платформа интегрирована с сервисом "Т-Инвестиции" и социальной сетью "Пульс". Длительность видео составит до 90 секунд.
Механизмы ранжирования поднимают в ленте авторов с устойчиво высокой доходностью от инвестиций и большой аудиторией в "Пульсе", то есть приоритет отдается контенту от реальных профи, а не теоретиков.
Платформа также оснащена алгоритмами персонализации, которые учитывают портфель и торговое поведение пользователя в "Т-Инвестициях" и его действия с контентом: просмотры, лайки и дизлайки, переходы, а также действия похожих на него людей.
"Платформа "Ролики" опирается на опыт и многомиллионное сообщество социальной сети "Пульс", - отметил руководитель управления развития социальных и медиасервисов Т-Банка Александр Кралькин.
Ролики уже доступны для просмотра.