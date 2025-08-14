Короткие видео появились на платформе "Т-Инвестиции"

Рейтинг@Mail.ru
09:00 14.08.2025
экономика
россия
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Т-Инвестиции" запустили платформу коротких видео об инвестициях "Ролики", на которой эксперты-блогеры и эмитенты смогут продвигать свои бренды, а инвесторы — учиться, находить полезные идеи и покупать активы, сообщает пресс-служба банка.Платформа интегрирована с сервисом "Т-Инвестиции" и социальной сетью "Пульс". Длительность видео составит до 90 секунд.Механизмы ранжирования поднимают в ленте авторов с устойчиво высокой доходностью от инвестиций и большой аудиторией в "Пульсе", то есть приоритет отдается контенту от реальных профи, а не теоретиков.Платформа также оснащена алгоритмами персонализации, которые учитывают портфель и торговое поведение пользователя в "Т-Инвестициях" и его действия с контентом: просмотры, лайки и дизлайки, переходы, а также действия похожих на него людей."Платформа "Ролики" опирается на опыт и многомиллионное сообщество социальной сети "Пульс", - отметил руководитель управления развития социальных и медиасервисов Т-Банка Александр Кралькин.Ролики уже доступны для просмотра.
© Depositphotos.com / VitalikRadkoРабота в офисе
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Работа в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Т-Инвестиции" запустили платформу коротких видео об инвестициях "Ролики", на которой эксперты-блогеры и эмитенты смогут продвигать свои бренды, а инвесторы — учиться, находить полезные идеи и покупать активы, сообщает пресс-служба банка.
Платформа интегрирована с сервисом "Т-Инвестиции" и социальной сетью "Пульс". Длительность видео составит до 90 секунд.
Механизмы ранжирования поднимают в ленте авторов с устойчиво высокой доходностью от инвестиций и большой аудиторией в "Пульсе", то есть приоритет отдается контенту от реальных профи, а не теоретиков.
Платформа также оснащена алгоритмами персонализации, которые учитывают портфель и торговое поведение пользователя в "Т-Инвестициях" и его действия с контентом: просмотры, лайки и дизлайки, переходы, а также действия похожих на него людей.
"Платформа "Ролики" опирается на опыт и многомиллионное сообщество социальной сети "Пульс", - отметил руководитель управления развития социальных и медиасервисов Т-Банка Александр Кралькин.
Ролики уже доступны для просмотра.
 
