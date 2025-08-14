https://ria.ru/20250814/t-bank-2035212363.html
Т-Банк вернул 6 млрд руб 1 млн клиентов чуть более чем за 6 месяцев
2025-08-14T12:11:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Т-Банк с января по начало июля 2025 года вернул 6 миллиардов рублей одному миллиону клиентов - по неудачным покупкам и ошибочным переводам, рассказал в интервью РИА Новости руководитель управления претензий и возвратов банка Алексей Дианов. "За 2025 год мы уже вернули 6 миллиардов рублей. Это 1 миллион клиентов, то есть примерно 1,7 миллиона операций", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве операций, по которым клиентам была возвращена оплата. Более того, система предиктивных (прогнозированных - ред.) возвратов позволяет специалистам находить клиентов, которым нужна помощь, и предлагать ее первыми, еще до того, как поступит обращение. "Так, с января по июнь 2025 года, средний чек по возвратам, с использованием методов предиктивной аналитики, составил 20 000 рублей", - сообщили в Т-Банке. Также спикер отметил, что в случаях, когда возврат по стандартной процедуре чарджбэка (процедура оспаривания банковской транзакции и возврата денег клиенту, если он не согласен с операцией - ред.) невозможен, средства возвращают через юридическую помощь. "Юридическая помощь подключается в основном в сложных кейсах, когда чарджбэк не сработал или не применим. На самом деле она довольно сильно масштабируется. Если в прошлом году мы вернули по юридической помощи только 11 миллионов рублей, то в этом году уже 40 миллионов", - сказал Дианов.
