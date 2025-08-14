https://ria.ru/20250814/svo-2035225331.html

ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока"

ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:33:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США.

