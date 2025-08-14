https://ria.ru/20250814/sumy-2035399021.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 14.08.2025

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах

Очередной взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 20.08 (совпадает с мск). "В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее телеканал уже сообщал о взрыве в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

