Стипендии студентам-целевикам повысят в Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
21:59 14.08.2025
Стипендии студентам-целевикам повысят в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал указ о повышении стипендии с нового учебного года студентам-целевикам областных и муниципальных...
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал указ о повышении стипендии с нового учебного года студентам-целевикам областных и муниципальных учреждений. "В смоленские вузы на программы бакалавриата и специалитета подано свыше 17 тысяч заявок на поступление, из них более 370 — на целевое обучение. С нового учебного года повысим дополнительные стипендии всем студентам-целевикам областных и муниципальных учреждений. Подписал указ о принятых нововведениях", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Для студентов вузов 1–3 курсов ежемесячная выплата увеличена с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для студентов предпоследнего курса — с 4 тысяч до 7 тысяч рублей, для выпускников — с 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для студентов колледжей и техникумов с первого по предпоследний курс выплата увеличена с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для выпускников — до 6 тысяч рублей. "Продолжим поддерживать ребят, которые на ЕГЭ по одному или нескольким предметам набрали более 90 баллов. Заключив договор целевого обучения с организациями Смоленской области, ежемесячно студенты 1–3 курсов будут получать 10 тысяч рублей, предпоследнего курса — 15 тысяч рублей, выпускного курса — 20 тысяч рублей", - отметил он. В таком же размере стипендии, вне зависимости от результатов ЕГЭ, будут получать будущие учителя физики, математики, химии и биологии. После окончания учебы они смогут претендовать и на выплаты до 2 миллионов рублей для первоначального взноса по ипотеке. "Желаю всем абитуриентам удачи на старте новой главы жизни!" - отметил глава региона.
Новости
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал указ о повышении стипендии с нового учебного года студентам-целевикам областных и муниципальных учреждений.
"В смоленские вузы на программы бакалавриата и специалитета подано свыше 17 тысяч заявок на поступление, из них более 370 — на целевое обучение. С нового учебного года повысим дополнительные стипендии всем студентам-целевикам областных и муниципальных учреждений. Подписал указ о принятых нововведениях", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Для студентов вузов 1–3 курсов ежемесячная выплата увеличена с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для студентов предпоследнего курса — с 4 тысяч до 7 тысяч рублей, для выпускников — с 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Для студентов колледжей и техникумов с первого по предпоследний курс выплата увеличена с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для выпускников — до 6 тысяч рублей.
"Продолжим поддерживать ребят, которые на ЕГЭ по одному или нескольким предметам набрали более 90 баллов. Заключив договор целевого обучения с организациями Смоленской области, ежемесячно студенты 1–3 курсов будут получать 10 тысяч рублей, предпоследнего курса — 15 тысяч рублей, выпускного курса — 20 тысяч рублей", - отметил он.
В таком же размере стипендии, вне зависимости от результатов ЕГЭ, будут получать будущие учителя физики, математики, химии и биологии. После окончания учебы они смогут претендовать и на выплаты до 2 миллионов рублей для первоначального взноса по ипотеке.
"Желаю всем абитуриентам удачи на старте новой главы жизни!" - отметил глава региона.
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
