Рейтинг@Mail.ru
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:03 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/stroiteli-2035252298.html
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб - РИА Новости, 14.08.2025
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб
Выявленные нарушения при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области в размере порядка 160 миллионов рублей возвращены в полном объеме в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:03:00+03:00
2025-08-14T14:03:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Выявленные нарушения при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области в размере порядка 160 миллионов рублей возвращены в полном объеме в федеральный бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг. "Проверка у нас в нас проходила в несколько этапов. Итоги: мы увидели несколько нарушений — порядка 160 миллионов рублей управление капитального строительства, правительство вернули в федеральный бюджет. Вторая часть — мы увидели достаточно большое количество нарушений со стороны подрядных организаций, которыми была завышена стоимость выполненных работ. Мы обратились к ним, в том числе через суд, и большая часть этих денег была возвращена", — сообщил Гладков. В мае 2025 года в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Белгородской области глава региона обратился к правоохранителям с инициативой об усилении контроля за расходами бюджетных средств, эффективностью и целевым характером, а также поручил разработать алгоритм проведения таких проверок. Также глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что за все выявленные финансовые нарушения для должностных лиц предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Белгородская область со своей стороны всегда будет оказывать полное содействие правоохранительным органам, отметил губернатор. Также в Белгородской области создана рабочая группа для инспекции оборонительных объектов, которые построили с 2022 по 2024 годы. Каждую неделю выезжают специалисты — проводят контрольные замеры и проверяют фактический объём. Если контрольная группа обнаружит расхождения с техническими условиями или несоответствия между заявленным и фактически выполненным объёмом работ, информация будет передана в правоохранительные органы. По словам Гладкова, некоторые укрепления находятся в 2–5 км от линии фронта. Чтобы осмотреть их, приходится идти пешком несколько часов под угрозой обстрелов. "Достаточно сложно. Эта проверка состоит из двух частей: смотрим физический объем и проверяем финансовую отчётность. Всё это будет сложено в единый отчет. Это наша инициатива, мы сами переживаем за объём, перепроверяем. Найдем нарушения — ничего скрывать не будем. Мы действуем только в рамках закона", — подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20250814/gladkov-2035248483.html
https://ria.ru/20250811/gladkov-2034664167.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3b60a9ce2779d558da0431d7969846b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб

Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн рублей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Выявленные нарушения при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области в размере порядка 160 миллионов рублей возвращены в полном объеме в федеральный бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг.
"Проверка у нас в нас проходила в несколько этапов. Итоги: мы увидели несколько нарушений — порядка 160 миллионов рублей управление капитального строительства, правительство вернули в федеральный бюджет. Вторая часть — мы увидели достаточно большое количество нарушений со стороны подрядных организаций, которыми была завышена стоимость выполненных работ. Мы обратились к ним, в том числе через суд, и большая часть этих денег была возвращена", — сообщил Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Более 30 млрд руб нужно на 1-й этап белгородской программы восстановления
Вчера, 13:51
В мае 2025 года в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Белгородской области глава региона обратился к правоохранителям с инициативой об усилении контроля за расходами бюджетных средств, эффективностью и целевым характером, а также поручил разработать алгоритм проведения таких проверок.
Также глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что за все выявленные финансовые нарушения для должностных лиц предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Белгородская область со своей стороны всегда будет оказывать полное содействие правоохранительным органам, отметил губернатор.
Также в Белгородской области создана рабочая группа для инспекции оборонительных объектов, которые построили с 2022 по 2024 годы. Каждую неделю выезжают специалисты — проводят контрольные замеры и проверяют фактический объём. Если контрольная группа обнаружит расхождения с техническими условиями или несоответствия между заявленным и фактически выполненным объёмом работ, информация будет передана в правоохранительные органы.
По словам Гладкова, некоторые укрепления находятся в 2–5 км от линии фронта. Чтобы осмотреть их, приходится идти пешком несколько часов под угрозой обстрелов.
"Достаточно сложно. Эта проверка состоит из двух частей: смотрим физический объем и проверяем финансовую отчётность. Всё это будет сложено в единый отчет. Это наша инициатива, мы сами переживаем за объём, перепроверяем. Найдем нарушения — ничего скрывать не будем. Мы действуем только в рамках закона", — подчеркнул Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Дефицит медперсонала в белгородских медучреждениях постепенно сокращается
11 августа, 19:06
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала