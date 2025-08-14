https://ria.ru/20250814/stroiteli-2035252298.html
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб - РИА Новости, 14.08.2025
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб
Выявленные нарушения при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области в размере порядка 160 миллионов рублей возвращены в полном объеме в... РИА Новости, 14.08.2025
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. Выявленные нарушения при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области в размере порядка 160 миллионов рублей возвращены в полном объеме в федеральный бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг. "Проверка у нас в нас проходила в несколько этапов. Итоги: мы увидели несколько нарушений — порядка 160 миллионов рублей управление капитального строительства, правительство вернули в федеральный бюджет. Вторая часть — мы увидели достаточно большое количество нарушений со стороны подрядных организаций, которыми была завышена стоимость выполненных работ. Мы обратились к ним, в том числе через суд, и большая часть этих денег была возвращена", — сообщил Гладков. В мае 2025 года в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Белгородской области глава региона обратился к правоохранителям с инициативой об усилении контроля за расходами бюджетных средств, эффективностью и целевым характером, а также поручил разработать алгоритм проведения таких проверок. Также глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что за все выявленные финансовые нарушения для должностных лиц предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Белгородская область со своей стороны всегда будет оказывать полное содействие правоохранительным органам, отметил губернатор. Также в Белгородской области создана рабочая группа для инспекции оборонительных объектов, которые построили с 2022 по 2024 годы. Каждую неделю выезжают специалисты — проводят контрольные замеры и проверяют фактический объём. Если контрольная группа обнаружит расхождения с техническими условиями или несоответствия между заявленным и фактически выполненным объёмом работ, информация будет передана в правоохранительные органы. По словам Гладкова, некоторые укрепления находятся в 2–5 км от линии фронта. Чтобы осмотреть их, приходится идти пешком несколько часов под угрозой обстрелов. "Достаточно сложно. Эта проверка состоит из двух частей: смотрим физический объем и проверяем финансовую отчётность. Всё это будет сложено в единый отчет. Это наша инициатива, мы сами переживаем за объём, перепроверяем. Найдем нарушения — ничего скрывать не будем. Мы действуем только в рамках закона", — подчеркнул Гладков.
