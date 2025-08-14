Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:15 14.08.2025
Строительство канализационно-насосной станции стартовало в Новой Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству канализационно-насосной станции "Красное" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству канализационно-насосной станции "Красное" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали возведение новой канализационно-насосной станции "Красное" в ТиНАО, ее производительность составит 1 тысячу кубометров в сутки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "В рамках проекта установим три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью, современную систему газоочистки, выполним строительство отводящих напорных трубопроводов общей протяженностью почти 2,5 километра. Для защиты насосного оборудования от засорения оборудуем специальные дробилки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что после завершения строительства канализационно-насосной станции "Красное" морально устаревшие одноименные очистные сооружения будут выведены из эксплуатации. При строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству канализационно-насосной станции "Красное" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали возведение новой канализационно-насосной станции "Красное" в ТиНАО, ее производительность составит 1 тысячу кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"В рамках проекта установим три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью, современную систему газоочистки, выполним строительство отводящих напорных трубопроводов общей протяженностью почти 2,5 километра. Для защиты насосного оборудования от засорения оборудуем специальные дробилки", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что после завершения строительства канализационно-насосной станции "Красное" морально устаревшие одноименные очистные сооружения будут выведены из эксплуатации. При строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.
