Строительство канализационно-насосной станции стартовало в Новой Москве
Строительство канализационно-насосной станции стартовало в Новой Москве - РИА Новости, 14.08.2025
Строительство канализационно-насосной станции стартовало в Новой Москве
14.08.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
новая москва
петр бирюков
москва
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству канализационно-насосной станции "Красное" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали возведение новой канализационно-насосной станции "Красное" в ТиНАО, ее производительность составит 1 тысячу кубометров в сутки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "В рамках проекта установим три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью, современную систему газоочистки, выполним строительство отводящих напорных трубопроводов общей протяженностью почти 2,5 километра. Для защиты насосного оборудования от засорения оборудуем специальные дробилки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что после завершения строительства канализационно-насосной станции "Красное" морально устаревшие одноименные очистные сооружения будут выведены из эксплуатации. При строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.
новая москва
москва
Новости
ru-RU
новая москва, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новая Москва, Петр Бирюков, Москва
Строительство канализационно-насосной станции стартовало в Новой Москве
Строительство крупной канализационно-насосной станции стартовало в Новой Москве
