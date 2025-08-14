Рейтинг@Mail.ru
15:19 14.08.2025
Фигуристки Щербакова и Туктамышева поучаствуют в "Ночи Московского спорта"
Фигуристки Щербакова и Туктамышева поучаствуют в "Ночи Московского спорта"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также двукратная чемпионка мира среди юниоров Софья Акатьева примут участие в фестивале "Ночь Московского спорта". Организатором события традиционно выступит Департамент спорта города Москвы. Фестиваль пройдет 16 августа в Москве. В его рамках состоятся фан-встречи с певцом Shaman и представителями фигурного катания. Мероприятия фестиваля развернутся на 16 площадках Москвы. Более 100 тренировок по 21 виду спорта, турниры, мастер-классы и концерты будут проходить с 20:00 до 23:00. Активности для гостей будут бесплатными. На Пушкинской площади откроется зона сайклинга, где пройдут тренировки под DJ-сеты. На Кудринской площади всех желающих ждут занятия по джампингу и испытания на полосе препятствий. Театральная площадь станет центром интеллектуального спорта и творчества. Здесь можно будет поиграть в шахматы с гроссмейстерами, присоединиться к интерактивным играм, викторинам. Камергерский переулок превратится в арену для поединков: бокс, воркаут, паркур - все с участием именитых спортсменов. В Большом Николопесковском - брейк-данс, шоу и мастер-классы, в Малом Николопесковском - силовой спорт и зрелищные соревнования. На площади у метро "1905 года" можно будет сыграть в пляжный волейбол, а в парке Горького зрителей ждет мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров. Мясницкая улица приглашает на игры в настольный теннис, а на Никольской состоятся турниры по настольному футболу и хоккею. Площадка для игры в падел откроется сразу в трех точках: у фудмолла "Три вокзала. Депо", у метро "Баррикадная" и "Третьяковская". В Ильинском сквере на Китай-городе можно будет встретиться с известными спортсменами и артистами.
спорт, москва, анна щербакова, софья акатьева, елизавета туктамышева
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также двукратная чемпионка мира среди юниоров Софья Акатьева примут участие в фестивале "Ночь Московского спорта". Организатором события традиционно выступит Департамент спорта города Москвы.
Фестиваль пройдет 16 августа в Москве. В его рамках состоятся фан-встречи с певцом Shaman и представителями фигурного катания.
Мероприятия фестиваля развернутся на 16 площадках Москвы. Более 100 тренировок по 21 виду спорта, турниры, мастер-классы и концерты будут проходить с 20:00 до 23:00. Активности для гостей будут бесплатными.
На Пушкинской площади откроется зона сайклинга, где пройдут тренировки под DJ-сеты. На Кудринской площади всех желающих ждут занятия по джампингу и испытания на полосе препятствий. Театральная площадь станет центром интеллектуального спорта и творчества. Здесь можно будет поиграть в шахматы с гроссмейстерами, присоединиться к интерактивным играм, викторинам. Камергерский переулок превратится в арену для поединков: бокс, воркаут, паркур - все с участием именитых спортсменов. В Большом Николопесковском - брейк-данс, шоу и мастер-классы, в Малом Николопесковском - силовой спорт и зрелищные соревнования. На площади у метро "1905 года" можно будет сыграть в пляжный волейбол, а в парке Горького зрителей ждет мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров.
Мясницкая улица приглашает на игры в настольный теннис, а на Никольской состоятся турниры по настольному футболу и хоккею. Площадка для игры в падел откроется сразу в трех точках: у фудмолла "Три вокзала. Депо", у метро "Баррикадная" и "Третьяковская". В Ильинском сквере на Китай-городе можно будет встретиться с известными спортсменами и артистами.
