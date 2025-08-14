https://ria.ru/20250814/sport-2035287890.html

Фигуристки Щербакова и Туктамышева поучаствуют в "Ночи Московского спорта"

Фигуристки Щербакова и Туктамышева поучаствуют в "Ночи Московского спорта" - РИА Новости, 14.08.2025

Фигуристки Щербакова и Туктамышева поучаствуют в "Ночи Московского спорта"

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также двукратная чемпионка мира среди юниоров Софья Акатьева примут... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:19:00+03:00

2025-08-14T15:19:00+03:00

2025-08-14T15:19:00+03:00

спорт

москва

анна щербакова

софья акатьева

елизавета туктамышева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035287275_0:107:1920:1187_1920x0_80_0_0_366d70ca61c9fe948bbcf2b35512f138.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также двукратная чемпионка мира среди юниоров Софья Акатьева примут участие в фестивале "Ночь Московского спорта". Организатором события традиционно выступит Департамент спорта города Москвы. Фестиваль пройдет 16 августа в Москве. В его рамках состоятся фан-встречи с певцом Shaman и представителями фигурного катания. Мероприятия фестиваля развернутся на 16 площадках Москвы. Более 100 тренировок по 21 виду спорта, турниры, мастер-классы и концерты будут проходить с 20:00 до 23:00. Активности для гостей будут бесплатными. На Пушкинской площади откроется зона сайклинга, где пройдут тренировки под DJ-сеты. На Кудринской площади всех желающих ждут занятия по джампингу и испытания на полосе препятствий. Театральная площадь станет центром интеллектуального спорта и творчества. Здесь можно будет поиграть в шахматы с гроссмейстерами, присоединиться к интерактивным играм, викторинам. Камергерский переулок превратится в арену для поединков: бокс, воркаут, паркур - все с участием именитых спортсменов. В Большом Николопесковском - брейк-данс, шоу и мастер-классы, в Малом Николопесковском - силовой спорт и зрелищные соревнования. На площади у метро "1905 года" можно будет сыграть в пляжный волейбол, а в парке Горького зрителей ждет мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров. Мясницкая улица приглашает на игры в настольный теннис, а на Никольской состоятся турниры по настольному футболу и хоккею. Площадка для игры в падел откроется сразу в трех точках: у фудмолла "Три вокзала. Депо", у метро "Баррикадная" и "Третьяковская". В Ильинском сквере на Китай-городе можно будет встретиться с известными спортсменами и артистами.

https://rsport.ria.ru/20250729/medvedeva--2032174011.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, москва, анна щербакова, софья акатьева, елизавета туктамышева