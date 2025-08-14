https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035368079.html

Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили Искру и Щербиновку в ДНР

14.08.2025

Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили Искру и Щербиновку в ДНР

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1315 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг. Также ВС РФ нанесли поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отметили в военном ведомстве. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Щербиновка освобождена в ДНР Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Искра в ДНРПодразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в четверг. Кроме того, как уточняет ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики. В Минобороны РФ добавили, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Россия сорвала украинскую ракетную программу Совместными усилиями ФСБ и Минобороны РФ сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, говорится в сообщении ФСБ. Как следует из релиза, Украина планировала использовать ракеты для ударов вглубь России. "Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных Сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", - подчеркивается в материалах ФСБ к заявлению российской спецслужбы. Киев бьет по мирному населению, нарушая все нормы права Киевский режим продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаки БПЛА на Белгород. Утром в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаках на Белгород. В частности, поврежден автомобиль, три мирных жителя получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии. "Уже завтра на Аляске должны состояться переговоры между Россией и США... На этом фоне особенно циничной выглядит очередная варварская атака беспилотников ВСУ на мирных жителей Белгорода. Последовательно демонстрируем готовность к деэскалации, в то время как киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Успехи России усугубили проблему мобилизации на Украине, ВСУ явно терпят поражение Стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране, пишет газета Telegraph. По мнению польского аналитика Конрад Музки, Украина "явно проигрывает войну". В основном, по его мнению, это связано с нехваткой людей в ВСУ. Telegraph поговорила с местными жителями. Один из них, скрывающийся от мобилизации 35-летний Павел, заявил, что попросту боится вступать в ВСУ. Другой, по имени Александр, боится оказаться в пехоте, "куда сейчас попадает практически каждый новобранец". Еще более острым для Украины является кризис дезертирства, отмечает издание. По неофициальным данным, на которые ссылается Telegraph, более 400 солдат ежедневно покидают поле боя – измученные годами боевых действий, разочарованные жёстким командованием и теми, кто уклоняется от службы. Также, как отмечает газета, "крен президента США Дональда Трампа в сторону Москвы усугубил пораженческие настроения на Украине". "Опасность заключается в том, что пораженческие настроения становятся самореализующимися", - пишет издание. По словам Музки, "когда вы проигрываете и испытываете нехватку личного состава, то, очевидно, если вы украинский мужчина, ваша готовность вступить в армию становится гораздо меньше". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Центральная тема встречи Путина и Трампа на Аляске Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса", - сказал Ушаков журналистам. Мир на Украине наступит, если Россия и США договорятся о будущем мироустройстве Мир на Украине наступит, если президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут заключить соглашение о будущем мироустройстве, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем - речь идёт не только об Украине и войне с Россией, но и о вооружении, разоружении, энергетике и многих других вопросах - если два лидера смогут заключить сделку, в том числе по этим пунктам, мир наступит скоро", - сказал Орбан в интервью порталу PragerU. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Усилия администрации Трампа по прекращению боев на Украине Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин. "Как всем хорошо известно, (администрация Трампа - ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом", - сказал Путин на совещании по подготовке российско-американского саммита. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что центральной темой встречи президентов России и США 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будет урегулирование украинского кризиса. Оборонка и ЕС попытаются сорвать возможные соглашения России и СШАДоговорённостям, к которым могут прийти президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске, могут помешать воплотиться в жизнь интересы оборонных компаний и Евросоюза, считают парламентарии из Колумбии и Уругвая, опрошенные РИА Новости. "Я приветствую эту встречу, потому что одной из тем станет Украина... Вызов будет заключаться в том, как положить конец конфликту, который затрагивает всех нас, и я думаю, что это станет одной из важных тем для обсуждения на этом саммите. Задача в том, как этого добиться, как двигаться вперёд и как наладить контакт с теми слоями мирового общества, которые способствуют разжиганию конфликтов, поскольку они приносят огромную прибыль многим бизнесменам и многим транснациональным корпорациям..., которые живут за счёт продажи оружия, вооружений и дронов... Это станет серьёзным препятствием", - заявила колумбийский сенатор Сандра Рамирес. С ней согласен член комиссии по международным отношениям правящей партии Уругвая "Широкий фронт" Исмаэль Бланко. По его мнению, военная промышленность не заинтересована в окончании конфликта. Кроме того, завершения конфликта, похоже, не хотят и европейские страны, полагает он. Киев атаками БПЛА хочет создать негативный фон переговорам на Аляске Налеты украинских БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону - это истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон саммиту РФ и США на Аляске, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его оценке, украинский режим безумно боится достижения договоренностей между лидерами крупнейших мировых государств, понимая, что урегулирование конфликта - это личный крах лидеров этого режима. В четверг врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, эвакуированы 212 человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг также сообщал о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Удар беспилотника пришелся и по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя. Россия и Украина провели обмен военнопленными Россия вернула 84 своих военнослужащих с подконтрольной Украине территории, отдав взамен столько же украинских военнопленных, сообщило Минобороны РФ в четверг. В Минобороны добавили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения. Приоритетом Трампа в урегулировании конфликта на Украине остается дипломатия Приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине остаются переговоры и дипломатия, но иные инструменты также имеются, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News. По словам Левитт, у Трампа имеется возможность введения новых санкций и "многих других мер" против Москвы, однако глава Белого дома не хотел бы их применять и пойдет на эти шаги только в том случае, если будет вынужден.

