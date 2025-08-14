https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035298876.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:04:00+03:00
2025-08-14T17:04:00+03:00
2025-08-14T17:04:00+03:00
инфографика
россия
украина
спецоперация
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 августа 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Щербиновку и Искру в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 665 самолетов, 283 вертолета, 77 184 беспилотника, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 572 танка и других бронемашин, 1 585 реактивных систем залпового огня, 28 500 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 39 648 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 августа 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Щербиновку и Искру в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 665 самолетов, 283 вертолета, 77 184 беспилотника, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 572 танка и других бронемашин, 1 585 реактивных систем залпового огня, 28 500 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 39 648 единиц автомобильной техники.