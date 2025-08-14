https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035225931.html

ВСУ потеряли свыше 355 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

2025-08-14T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

красный лиман

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453807_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_f38094af574eeea4596f185e910d4b47.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла противнику поражение в районах восьми населённых пунктов в ДНР, украинские войска потеряли при этом более 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Поражение украинским войскам было нанесено у Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - добавили в Минобороны РФ.

2025

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, красный лиман, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф