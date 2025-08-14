ВСУ потеряли свыше 355 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 14.08.2025 (обновлено: 12:41 14.08.2025)
Российская группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла противнику поражение в районах восьми населённых пунктов в ДНР, украинские
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла противнику поражение в районах восьми населённых пунктов в ДНР, украинские войска потеряли при этом более 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Поражение украинским войскам было нанесено у Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла противнику поражение в районах восьми населённых пунктов в ДНР, украинские войска потеряли при этом более 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение украинским войскам было нанесено у Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - добавили в Минобороны РФ.
